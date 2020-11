‘Matrimonio a prima vista Italia’ | arriva un altro clamorosissimo colpo di scena che verrà raccontato in uno speciale extra | ecco di che si tratta!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 23 novembre 2020) Continua a regalare undidietro l’la quinta stagione di Matrimonio aItalia. Con la puntataMatrimonio a…E poi, disponibile su Dplay Plus e in onda inserata domani sera su Real Time, è emerso non solo che Giorgia e Luca, che sembravano la coppia più consolidata hanno divorziato e adesso non si possono nemmeno più vedere, ma che Andrea – dopo essersi separato da Nicole – si è messo con Sitara. Undiche ha spiazzato tutti. Tuttavia, questo non è tutto, perché la neo coppia formata da Andrea e Sitara è già scoppiata. Per raccontare questo ulteriore incredibile epilogo, la produzione del programma avrebbe confezionato un nuovo ...