Massimo Boldi risponde alle polemiche sullo spot Lombardia | prima negazionista poi pentito | “Ho scritto per impulso”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020)che l’hanno travolto dopo lodellasui ristori rivolticategorie colpite drestrizioni per il contenimento del contagio. In particolare, la scelta di renderetestimonial di tale annuncio non era piaciuto a coloro che ricordavano alcune dichiarazioni di Cipollino, non tantoquanto scettico in merito agli ultimi mesi vissuti in piena emergenza sanitaria. Nel video condiviso dal Pirellone,invita a resistere e riprende una delle battute del film Eccezzziunale Veramente: “Lo so, lo so, non lo sapessi, ma lo so”. Solo qualche mese fa, ...