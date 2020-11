Massimo Boldi e il problemone del “metti e togli” la mascherina se gli chiedono una foto (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo il polverone scatenato per essere stato scelto come testimonial in uno spot per la regione Lombardia Massimo Boldi in un’intervista al Corriere della Sera risponde alle polemiche. Spiega di aver lavorato gratis e che quando ha affermato che i potenti del mondo vogliono terrorizzare con la scusa del Covid era solo preoccupato per i nipoti: «Lo so. Quella cosa mi è venuta di getto, non dando una colpa a qualcuno, né a un politico né a un medico o a uno scienziato. Ho solo parlato della speranza: se dopo 2.000 anni è venuto un salvatore ad aiutarci, magari anche adesso un nuovo Cristo arriverà sulla Terra». Il post è stato cancellato. «Su centinaia di assensi c’erano i soliti venti, trenta che hanno sparato a zero. Ho preferito cancellarlo». La cosa divertente è che ammette candidamente che fino a poco tempo fa se gli chiedevano una ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo il polverone scatenato per essere stato scelto come testimonial in uno spot per la regione Lombardiain un’intervista al Corriere della Sera risponde alle polemiche. Spiega di aver lavorato gratis e che quando ha affermato che i potenti del mondo vogliono terrorizzare con la scusa del Covid era solo preoccupato per i nipoti: «Lo so. Quella cosa mi è venuta di getto, non dando una colpa a qualcuno, né a un politico né a un medico o a uno scienziato. Ho solo parlato della speranza: se dopo 2.000 anni è venuto un salvatore ad aiutarci, magari anche adesso un nuovo Cristo arriverà sulla Terra». Il post è stato cancellato. «Su centinaia di assensi c’erano i soliti venti, trenta che hanno sparato a zero. Ho preferito cancellarlo». La cosa divertente è che ammette candidamente che fino a poco tempo fa se gli chiedevano una ...

