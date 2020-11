Massimiliano Morra gay? La verità svelata dalla fidanzata - (Di lunedì 23 novembre 2020) Roberta Damiata Parla per la prima volta Dalila Mucedero, che difende il suo fidanzato: "Non è gay" Tanti sono i segreti che hanno accompagnato Massimiliano Morra durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip e ora che l’attore è uscito si cerca di capire cosa nasconda veramente. È la prima volta che parla accompagnato dalla sua fidanzata Dalila Mucedero. Molti sono gli argomenti toccati e le domande fatte alla coppia dalle cinque agguerrite sfere presenti in studio, primo tra tutti il rapporto di Massimiliano con Adua del Vesco, la sua ex fidanzata che si è poi scoperto che con lui non aveva avuto nessun rapporto d’amore e che la loro era una storia montata a favore di carriera. "In passato ho seguito alcuni consigli che mi hanno spinto ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) Roberta Damiata Parla per la prima volta Dalila Mucedero, che difende il suo fidanzato: "Non è" Tanti sono i segreti che hanno accompagnatodurante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip e ora che l’attore è uscito si cerca di capire cosa nasconda veramente. È la prima volta che parla accompagnatosuaDalila Mucedero. Molti sono gli argomenti toccati e le domande fatte alla coppia dalle cinque agguerrite sfere presenti in studio, primo tra tutti il rapporto dicon Adua del Vesco, la sua exche si è poi scoperto che con lui non aveva avuto nessun rapporto d’amore e che la loro era una storia montata a favore di carriera. "In passato ho seguito alcuni consigli che mi hanno spinto ...

