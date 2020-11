Massimiliano Mora | colpo di scena dopo il GF Vip | l’ha scoperto appena uscito dalla Casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020)Morra è stato l’ultimo concorrente del GF Vip a lasciare la. Venerdì scorso però non era in studio e alle parole di Alfonso Signorini “non è qui con noi questa sera”, prima che i fan si allarmassero l’attore ha spiegato in una Storia Instagram di aver saltato la diretta “per motivi personali” e comunque “niente di grave”.ha partecipato al reality show di Canale 5 ritrovandosi nella stessacon la sua ex fidanzata Adua Del Vesco e il rapporto dei due è stato altalenante.entrati hanno subito avuto un confronto da cui è emerso che il loro fidanzamento in realtà non si è mai consumato e i primi giorni sotto allo stesso tetto sono stati burrascosi. Poi sono riusciti a trovare una intesa. (Continuala foto) Si ...