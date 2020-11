Marvel' s Spider-Man | Miles Morales al primo posto nella classifica dei giochi venduti al lancio di PS5 in UK

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 23 novembre 2020) La scorsa settimana PlayStation 5 è arrivata anche in Europa, compreso il Regno Unito, ed ora possiamo dare uno sguardo al vincitore deialdella console. Ebbene, in molti si aspettavano la vittoria di Demon's Souls e così invece non è. AldellaUK troviamo infatti's-Man:. Tuttavia nonostante unforte, le vendite fisiche dinon si avvicinano al gioco originale di-Man. Le vendite per le prime due settimane di questo nuovo gioco sono inferiori di quasi il 57% rispetto alle prime due settimane del suo predecessore del 2018. Ad ogni modo per adesso si parla ...