Maroni promuove il piano di federare il centrodestra lanciato da Salvini

Leggi su agi

(Di lunedì 23 novembre 2020) AGI - “Si sono invertiti i ruoli: all'epoca era Berlusconi a volere la federazione e Bossi diceva no, ma devo dire che, dopo diversi errori, dettati da hybris, da arroganza, oraha ragione, ha visione sul futuro”. È quanto dichiara in un'intervista al Corriere della Sera l'ex presidente della Regione Lombardia Roberto, che non sembra impressionato dallo scontro interno al, con parlamentari di Forza Italia che passano la Lega e il leader leghista Matteoche lancia l'idea d'una federazione mentre la tensione alle stelle.ricorda di aver visto “di peggio”, quando, “nel 1994, appena depositata la lista elettorale che univa Lega e Forza Italia, Bossi se ne uscì con ‘Berluskaiser'”. E racconta: “Silvio Berlusconi stesso non capiva, mi chiamò sconcertato perché non ...