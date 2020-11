Marino ricorda il terremoto del 1980: “Impossibile dimenticare l’apocalisse nella mia terra” (Di martedì 24 novembre 2020) Il dg dell’Udinese, Pierpaolo Marino, nel giorno del terremoto in Irpinia, su twitter ha ricordato quel momento che ha spazzato via i sogni di migliaia di persone. Questo il commento del dirigente bianconero: “Oggi 40 anni dal terribile terremoto dell’Irpinia. Impossibile dimenticare quella Apocalisse. Tremila morti nella mia terra natia ed il nostro Avellino che lottava leoninamente per alleviare la disperazione della gente. Abbraccio forte tutto quel gruppo di eroici calciatori”. Oggi 40 anni dal terribile terremoto dell’Irpinia. Impossibile dimenticare quella Apocalisse. Tremila morti nella mia terra natia ed il nostro Avellino che lottava leoninamente per alleviare la disperazione della gente. Abbraccio forte tutto quel gruppo di ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Il dg dell’Udinese, Pierpaolo, nel giorno delin Irpinia, su twitter hato quel momento che ha spazzato via i sogni di migliaia di persone. Questo il commento del dirigente bianconero: “Oggi 40 anni dal terribiledell’Irpinia. Impossibilequella Apocalisse. Tremila mortimia terra natia ed il nostro Avellino che lottava leoninamente per alleviare la disperazione della gente. Abbraccio forte tutto quel gruppo di eroici calciatori”. Oggi 40 anni dal terribiledell’Irpinia. Impossibilequella Apocalisse. Tremila mortimia terra natia ed il nostro Avellino che lottava leoninamente per alleviare la disperazione della gente. Abbraccio forte tutto quel gruppo di ...

