Manchester City pronto a blindare de Bruyne: super rinnovo (Di lunedì 23 novembre 2020) Kevin De Bruyne potrebbe rinnovare fino al 2025 il suo contratto con il Manchester City Si avvicina il rinnovo con il Manchester City di Kevin de Bruyne. L’asso belga resta sempre un alfiere imprenscindibile nello scacchiere di Guardiola e, dopo il tecnico ex Barcellona, anche lui potrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. De Bruyne – scrive il portale Todofichajes.com – potrebbe firmare un prolungamento fino al giugno 2025, con un sostanziale aumento d’ingaggio superiore rispetto ai 18 milioni di sterline che percepisce attualmente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Kevin Depotrebbe rinnovare fino al 2025 il suo contratto con ilSi avvicina ilcon ildi Kevin de. L’asso belga resta sempre un alfiere imprenscindibile nello scacchiere di Guardiola e, dopo il tecnico ex Barcellona, anche lui potrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. De– scrive il portale Todofichajes.com – potrebbe firmare un prolungamento fino al giugno 2025, con un sostanziale aumento d’ingaggioiore rispetto ai 18 milioni di sterline che percepisce attualmente. Leggi su Calcionews24.com

