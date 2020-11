Maltempo in Italia, forti disagi: crollo di un cornicione (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Maltempo in Italia sta creando non pochi disagi, forti raffiche di vento e piogge non aiutano la penisola già piegata in due L’Italia, ed in particolare il centro-sud, è letteralmente piegato in due. Una situazione molto grave e preoccupante proviene dalle diverse regione che, in questi giorni, stanno fronteggiando più allerte meteo. Se non L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilinsta creando non pochiraffiche di vento e piogge non aiutano la penisola già piegata in due L’, ed in particolare il centro-sud, è letteralmente piegato in due. Una situazione molto grave e preoccupante proviene dalle diverse regione che, in questi giorni, stanno fronteggiando più allerte meteo. Se non L'articolo proviene da Inews.it.

gio1893 : RT @1angelica5: In Italia ci sono circa 12mila chilometri di corsi d'acqua «tombati». Fiumi, torrenti e rivi chiusi dal cemento e dove si… - screzia : RT @1angelica5: In Italia ci sono circa 12mila chilometri di corsi d'acqua «tombati». Fiumi, torrenti e rivi chiusi dal cemento e dove si… - 1angelica5 : In Italia ci sono circa 12mila chilometri di corsi d'acqua «tombati». Fiumi, torrenti e rivi chiusi dal cemento e… - a_mellea : @andreabettini @ESA_Italia @RaiNews @ASI_spazio @mediainaf Peccato che il maltempo non consenta di poterla vedere... - 3BMeteo : Il #maltempo a Sud si è fatto sentire anche nelle ultime ore. Situazione #meteo del #23novembre ed evoluzione pross… -