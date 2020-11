Maltempo in Calabria – Alluvione anche a Ciro Marina con danni e disagi (Foto eVideo)

(Di lunedì 23 novembre 2020) A Cirò, in provincia di Crotone, in 48 ore si sono accumulati ben oltre 400 mm di pioggia. Intanto oggi è ancora allerta meteo sulle estreme regioni meridionali. Ilcontinua a flagellare il Sud, dove è ancora allerta meteo.ieri sull’altaionica è stata una giornata caratterizzata da violentissimi nubifragi. La situazione più complicata si

matteosalvinimi : Invece di nominare Commissari alla Sanità che scappano o di insultare Jole Santelli, spero che chi è al governo man… - Ettore_Rosato : Immagini terribili dalla #Calabria dove il maltempo ha allagato e distrutto strade e case.Solidarietà ai cittadini… - DPCgov : #22novembre #Maltempo in #Calabria ore 13: attivati volontari da Campania, Puglia e Basilicata, due squadre di… - LegaSalvini : MALTEMPO, #SALVINI: «IN CALABRIA MANDARE UOMINI E MEZZI, NON COMMISSARI CHE SCAPPANO» - infoitinterno : Calabria: il maltempo colpisce gli areali di finocchio dell'area di Crotone -

Possibili piogge e temporali sulla Calabria e sulle aree orientali della Sicilia. Previsioni meteo 24 novembre, maltempo in Sicilia e Calabria Le previsioni meteo del 24 novembre indicano dunque che ...A Cirò Marina, in provincia di Crotone, in 48 ore si sono accumulati ben oltre 400 mm di pioggia. Intanto oggi è ancora allerta meteo sulle estreme regioni meridionali. Il maltempo continua a flagella ...