Maltempo, danni da vento forte e allagamenti. Si valuta stato di emergenza

Le raffiche di vento che hanno flagellato la Campania nelle ultime ore, insieme agli allagamenti, hanno causato ingenti danni ad alcune zone, specie nell'area del Cilento, che ora sono al vaglio della Protezione Civile, impegnata in una verifica attenta delle varie situazioni gravi createsi a causa del Maltempo. Lo si legge in una nota della protezione civile regionale. A conclusione dell'istruttoria, la Regione procederà con la richiesta al Governo dello stato di emergenza.

