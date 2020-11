Malattie rare, ok europeo a trattamento iperossaluria primitiva di tipo 1 (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Oxlumo* (lumasiran), un agente terapeutico Rna Interference (Rnai), per il trattamento dell'iperossaluria primaria di tipo 1 (Ph1) in tutte le fasce d'età. Lo annuncia Alnylam Pharmaceuticals, ricordando che la Ph1 è una malattia orfana ultra-rara (con un incidenza approssimativamente di 1/100.000 nati vivi e una prevalenza di 1-3 per milione) causata da un difetto congenito del metabolismo tale da determinare un aumento della produzione epatica endogena di ossalato, che compromette la funzionalità del midollo osseo, oltre a provocare fratture, aritmie, miocardite, atrofia ottica e neuropatie. Di solito la diagnosi di ipersossaluria primitiva di tipo 1 (PH1) avviene mediante l'analisi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Oxlumo* (lumasiran), un agente terapeutico Rna Interference (Rnai), per ildell'primaria di1 (Ph1) in tutte le fasce d'età. Lo annuncia Alnylam Pharmaceuticals, ricordando che la Ph1 è una malattia orfana ultra-rara (con un incidenza approssimativamente di 1/100.000 nati vivi e una prevalenza di 1-3 per milione) causata da un difetto congenito del metabolismo tale da determinare un aumento della produzione epatica endogena di ossalato, che compromette la funzionalità del midollo osseo, oltre a provocare fratture, aritmie, miocardite, atrofia ottica e neuropatie. Di solito la diagnosi di ipersossaluriadi1 (PH1) avviene mediante l'analisi ...

Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Oxlumo* (lumasiran), un agente ...

Vite di sibling e malattie rare. Un libro racconta le storie degli “Equilibristi”

Il progetto promosso dall’Osservatorio malattie rare sui fratelli e sorelle dei ragazzi con disabilità. La psicologa Laura Gentile: “Spesso si sentono non compresi dai propri coetanei, giudicati, dive ...

