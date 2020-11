Maicon vicino al ritorno in Italia | lo aspetta un club di Serie D

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Unclamoroso in, ovvero quello di. L’ex terzino di Inter e Roma sarebbead undisarebbealin. L’ex terzino di Inter e Roma sarebbe ad un passo dal Sona,diD. Ecco le parole riportate da Il Corriere dello Sport del ds Ferrarese. «Non vorrei sbilanciarmi quasi mi viene da sorridere. Però è tutto vero, un’idea nata un mese e mezzo fa ma ancora, appunto, rimane un’idea. Ci sono altri passaggi da completare, quindi parliamone sì, ma senza darlo già per fatto. Ha manifestato l’intenzione di tornare in, dove ha alcuni affari su Milano. Vivrebbe a Verona, quindi non lontano dal suo ...