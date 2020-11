Maicon torna in Italia? Il brasiliano potrebbe ripartire dalla Serie D con il Sona (Di lunedì 23 novembre 2020) Maicon potrebbe tornare in Italia. L’ex terzino di Inter e Roma potrebbe ripartire dalla Serie D, al Sona. Il d.s dei veronesi, Claudio Ferrarese ha risposto così ai microfoni di Padovasport.tv sul possibile arrivo del brasiliano: “Non vorrei sbilanciarmi, quasi mi viene da sorridere. Però è tutto vero, un’idea nata un mese e mezzo fa ma ancora, appunto, rimane un’idea. Ci sono altri passaggi da completare, quindi parliamone sì, ma senza darlo già per fatto”. Poi continua: “L’idea nasce tramite conoscenze nella fattispecie quella di un collaboratore che lavora molto con ragazzi brasiliani. Maicon sta ancora giocando e sta bene fisicamente, nonostante i 39 anni è in perfetta forma. Ha manifestato ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020)re in. L’ex terzino di Inter e RomaD, al. Il d.s dei veronesi, Claudio Ferrarese ha risposto così ai microfoni di Padovasport.tv sul possibile arrivo del: “Non vorrei sbilanciarmi, quasi mi viene da sorridere. Però è tutto vero, un’idea nata un mese e mezzo fa ma ancora, appunto, rimane un’idea. Ci sono altri passaggi da completare, quindi parliamone sì, ma senza darlo già per fatto”. Poi continua: “L’idea nasce tramite conoscenze nella fattispecie quella di un collaboratore che lavora molto con ragazzi brasiliani.sta ancora giocando e sta bene fisicamente, nonostante i 39 anni è in perfetta forma. Ha manifestato ...

passione_inter : Maicon torna in Italia? Il DS del Sona non smentisce: 'Sarebbe un sogno, vediamo come andrà' -… - passione_inter : VIDEO - Calciomercato, clamoroso: Maicon torna in Italia? Pista in… Serie D! - -

Ultime Notizie dalla rete : Maicon torna Maicon torna in Italia? Il DS del Sona non smentisce: "Sarebbe un sogno, vediamo come andrà" passioneinter.com Maicon torna in Italia? Il DS del Sona non smentisce: “Sarebbe un sogno, vediamo come andrà”

La notizia ha dell’incredibile, ma il sogno potrebbe ben presto realizzarsi. Maicon è molto vicino al Sona, compagine veronese di Serie D; il dirigente sportivo della società Claudio Ferrarese, interv ...

La notizia ha dell’incredibile, ma il sogno potrebbe ben presto realizzarsi. Maicon è molto vicino al Sona, compagine veronese di Serie D; il dirigente sportivo della società Claudio Ferrarese, interv ...