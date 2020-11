Mafia, sfogo della vedova Luciani: "A Foggia troppe passerelle, ma lo Stato è cieco: ribellatevi ai clan perchè al posto di mio marito potevate esserci voi" (Di lunedì 23 novembre 2020) Arcangela Petrucci è vedova di Luigi Luciani che, insieme al fratello Aurelio, sono vittime innocenti della Mafia della strage di San Marco in Lamis: "La cosa che mi fa rabbrividire è pensare che molta gente onesta per sopravvivere chieda ancora aiuto alla criminalità" Leggi su repubblica (Di lunedì 23 novembre 2020) Arcangela Petrucci èdi Luigiche, insieme al fratello Aurelio, sono vittime innocentistrage di San Marco in Lamis: "La cosa che mi fa rabbrividire è pensare che molta gente onesta per sopravvivere chieda ancora aiuto alla criminalità"

