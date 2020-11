Ma il Napoli ha giocatori dalla personalità vincente? (Di lunedì 23 novembre 2020) Mi chiamo Luca Mastronardi e scrivo da Torino, tifosissimo del Napoli ma in modo riflessivo, semi-pacato. Aggiungo che sono un vostro fan, nel senso di fanatico. Unica testata sportiva che fa informazione giornalistica VERA e se deve esprimere opinioni, sport pressoché unico presso la quasi totalità delle altre testate, lo fa sempre partendo da fatti e dati, ben riportati e spiegati ai lettori. Leggendo i vostri commenti di stamattina, che condivido in gran parte, naturalmente con uno stato d’animo altamente scocciato per la sconfitta di ieri sera, mi sono deciso a scriverle per esporre un punto di vista che, francamente, mi sembra sfugga sostanzialmente a tanti commenti inclusi quelli del Napolista. Si riassume nella domanda: “ma il Napoli ha tra i suoi giocatori, personalità davvero ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Mi chiamo Luca Mastronardi e scrivo da Torino, tifosissimo delma in modo riflessivo, semi-pacato. Aggiungo che sono un vostro fan, nel senso di fanatico. Unica testata sportiva che fa informazione giornalistica VERA e se deve esprimere opinioni, sport pressoché unico presso la quasi totalità delle altre testate, lo fa sempre partendo da fatti e dati, ben riportati e spiegati ai lettori. Leggendo i vostri commenti di stamattina, che condivido in gran parte, naturalmente con uno stato d’animo altamente scocciato per la sconfitta di ieri sera, mi sono deciso a scriverle per esporre un punto di vista che, francamente, mi sembra sfugga sostanzialmente a tanti commenti inclusi quelli delsta. Si riassume nella domanda: “ma ilha tra i suoidavvero ...

ZZiliani : DOMANDE - Perchè l’UEFA ha annullato #RomaniaNorvegia e la #FIGC non ha annullato #JuventusNapoli? - Perchè i gioca… - napolista : Ma il #Napoli ha giocatori dalla personalità vincente? POSTA NAPOLISTA – È il risultato della politica societaria c… - velosodiego : @maldiniforever3 @Sport_Mediaset @RafAuriemma Fermi tutti il campionato già era falsato per il 3-0 a tavolino della… - immenso32 : Devo dire la verita' sono molto preoccupato per il #napoli non funziona qualcosa,ci sono giocatori molto in dubbio,… - ilnapolionline : De Canio: 'Il momento di alcuni giocatori del Napoli non è eccellente' - -