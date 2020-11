M5s | pubblicato il documento finale degli Stati generali | cosa è stato deciso su alleanze | leadership collegiale e piattaforma Rousseau

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) Trasferire “le funzioni attribuite al Capo politico ad un organo” e sia possibile “in via eccezionale” farecon le altre forze politiche. Sono queste le due novità più significative contenute dentro ilM5s: si tratta di due indicazioni emerse durante i lavori delle assemblee di circa un mese e confermate durante l’assemblea plenaria. “Per le parti” del, si legge sul Blog delle stelle, “in cui si renderà necessario apportare modifiche allo Statuto, al Codice Etico, ai regolamenti esistenti, gli organi preposti formuleranno le relative proposte che saranno di volta in volta sottoposte al voto dell’assembleaiscritti”. Quindi non basta la diffusione del testo per ...