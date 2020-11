M5s lancia il "nuovo" Rousseau: "Piattaforma per democrazia diretta, contratto di servizio" (Di lunedì 23 novembre 2020) Tra le novità degli Stati generali dei 5 stelle c’è il “nuovo” Rousseau. In un punto del documento che dovrà essere approvato dagli iscritti si specifica di cosa si tratta: “La Piattaforma tecnologica è uno strumento di servizio a supporto dell’azione politica decisa dagli organi del Movimento e per l’esercizio della democrazia diretta nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto. I rapporti con il gestore della Piattaforma devono essere regolati da apposito contratto di servizio o accordo di partnership che definisca i servizi delegati, ruoli, doveri reciproci”. Per Rousseau ci sarà un nuovo progetto di autofinanziamento. Questa sera sarà presentato il piano 2020-21 con il presidente ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Tra le novità degli Stati generali dei 5 stelle c’è il “. In un punto del documento che dovrà essere approvato dagli iscritti si specifica di cosa si tratta: “Latecnologica è uno strumento dia supporto dell’azione politica decisa dagli organi del Movimento e per l’esercizio dellanelle forme e nei modi previsti dallo Statuto. I rapporti con il gestore delladevono essere regolati da appositodio accordo di partnership che definisca i servizi delegati, ruoli, doveri reciproci”. Perci sarà unprogetto di autofinanziamento. Questa sera sarà presentato il piano 2020-21 con il presidente ...

