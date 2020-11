Luis Figo contestato al Camp Nou durante il Clasico – 23 novembre 2002 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il 23Barcellona-Real Madrid i tifosi blaugrana fanno piovere di tutto dagli spalti controNel mondo del calcio non esiste rivalità più accesa di quella tra Real Madrid e Barcellona, forse solo quella argentina tra Boca e River può rappresentare un buon termine di paragone. Nel corso degli anni le due squadre hanno dato vita a sfide incandescenti e spettacolari, tanto che alla fine la gara è stata ribattezzata come ildi questo sport. Per questo motivo i cambi di maglia dall’una all’altra squadra sono sempre visti come veri e propri tradimenti da parte dei tifosi. Non che questo abbia influito più di tanto, perché di affari sull’asse Barcellona-Madrid ce ne sono stati parecchi: da Ronaldo il Fenomeno aEnrique, ...