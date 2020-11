Lucrezia Lando | dopo Ballando esplode la sensualità | che spacco! -FOTO

(Di lunedì 23 novembre 2020) La vincitrice di BalCon Le Stelle,si gode la vittoria appena ottenuta. Lain abito da sera che ha infiammato il webha esternato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

infoitcultura : Ballando con le stelle: Gilles Rocca e Lucrezia Lando trionfano in finale - ilbassanese : Ballando con le stelle, l'edizione numero 15 va a Lucrezia Lando e Gilles Rocca - ilbassanese : La coppa di “Ballando” finisce a Bassano: trionfo per Lucrezia Lando - zazoomblog : Ballando con le Stelle il trionfo di Gilles Rocca e Lucrezia Lando - #Ballando #Stelle #trionfo #Gilles - QBravetta : RT @SpettacoliNEWS: Gilles Rocca e Lucrezia Lando vincono la 15esima edizione di #BallandoConLeStelle ?? @GillesRocca @LandoLucrezia @milly_… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucrezia Lando

Trionfo di Gilles Rocca e Lucrezia Lando nella finale di 'Ballando con le Stelle'. La coppia vince il programma di Rai Uno con il 58% dei voti da casa. Secondo posto per Paolo Conticini e Veera Kinnun ...Si sono spenti i riflettori su “ Ballando con le Stelle ” con la vittoria di Gilles Rocca con Lucrezia Lando, ma le polemiche sono più vive che mai. In particolar modo a qualcuno non sono piaciute le ...