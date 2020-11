Lucia Bramieri | nuovo amore nuovo décolleté

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roberta Damiata Con un annuncio a sorpresaraccontato di frequentare unuomo e che (forse anche per lui) ha deciso, di dare una rinfrescata al suo look con unIn questo periodo dove le buone notizie non sono proprio all’ordine del giorno è bello di tanto in tanto raccontarne qualcuna come quella di unche sboccia. A quanto pare è quello che sta accadendo ache ha annunciato da poco di dare una “rinfrescata” al suo look e di rifarsi il seno, ma in realtà questo, a detta di molti, questo sarebbe dovuto all’inizio di una nuova relazione. La dichiarazione arriva dopo lo sfogo diche ...