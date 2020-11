Luca Bergamo: «Dobbiamo ripartire dalla Cultura» (Di lunedì 23 novembre 2020) Un impegno, una sfida, uno strumento operativo. Si chiama Carta di Roma e potremmo definirla, con un’immagine simbolica, anche una «carta d’imbarco». Perché è il documento che, con un’adesione spontanea e crescente che nei mesi del primo lockdown ha coinvolto oltre quaranta città in tutto il mondo, mette la cultura al centro di un dibattito che è insieme politico, sociale, economico. Fa cioè del diritto dei cittadini alla partecipazione culturale uno dei cardini attorno a cui impostare lo sviluppo di città – promotori della Carta sono stati l’assessorato alla cultura di Roma Capitale e il network di United Cities and Local Governments (UCLG) – e quindi di società realmente sostenibili. Qualche settimana fa il documento è stato presentato ufficialmente a Roma, con un convegno di tre giorni che, nonostante il momento complicato e le limitazioni dovute al Covid, ha fatto dialogare speakers da 138 Paesi, ha coinvolto città simbolo come Barcellona, Medellin, Smirne, Bilbao, Rabat, Città del Messico o Washington. Qui ne parla Luca Bergamo, vicesindaco di Roma con delega alla Crescita Culturale, che della Carta è stato il primo fautore. Leggi su vanityfair (Di lunedì 23 novembre 2020) Un impegno, una sfida, uno strumento operativo. Si chiama Carta di Roma e potremmo definirla, con un’immagine simbolica, anche una «carta d’imbarco». Perché è il documento che, con un’adesione spontanea e crescente che nei mesi del primo lockdown ha coinvolto oltre quaranta città in tutto il mondo, mette la cultura al centro di un dibattito che è insieme politico, sociale, economico. Fa cioè del diritto dei cittadini alla partecipazione culturale uno dei cardini attorno a cui impostare lo sviluppo di città – promotori della Carta sono stati l’assessorato alla cultura di Roma Capitale e il network di United Cities and Local Governments (UCLG) – e quindi di società realmente sostenibili. Qualche settimana fa il documento è stato presentato ufficialmente a Roma, con un convegno di tre giorni che, nonostante il momento complicato e le limitazioni dovute al Covid, ha fatto dialogare speakers da 138 Paesi, ha coinvolto città simbolo come Barcellona, Medellin, Smirne, Bilbao, Rabat, Città del Messico o Washington. Qui ne parla Luca Bergamo, vicesindaco di Roma con delega alla Crescita Culturale, che della Carta è stato il primo fautore.

Luca_Scuri : @luciasegreta Perché è risaputo che Bergamo è la capitale dello scambismo ???? - luca_tessitore : RT @radiosilvana: Qua è quando @francescatotolo getta fango su una organizzazione che già in inverno ha collaborato nella gestione dell’eme… - DonatellaBeneta : RT @LuigiBrugnaro: Solidarietà per le accuse e le minaccie al presidente @zaiapresidente . Solidarietà anche a @giorgio_gori sindaco di Ber… - mobile_luca : @lilly0971 Che poi Bergamo non ha alcun motivo per essere zona rossa, sta messa meglio anche delle regioni gialle. Il problema è su Milano. - GiusPigo : @luca_guerrini @stellangelica @giorgio_gori Gori ha sbagliato a dare i numeri. Le percentuali sono simili a Bergamo e a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Bergamo Luca Bergamo: «Dobbiamo ripartire dalla Cultura» Vanity Fair Italia Luca Bergamo: «Dobbiamo ripartire dalla Cultura»

Il vicesindaco della capitale è il primo fautore della Carta di Roma, un documento che mette al centro uno sviluppo della società più sostenibile ...

Logan – The Wolverine, Nessun dorma o Alcatraz? La tv del 23 novembre

Per la prima serata in tv, lunedì 23 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vite in fuga”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Aprile” e “Gaeta”. Nel primo, l’ispettrice Serrava ...

Il vicesindaco della capitale è il primo fautore della Carta di Roma, un documento che mette al centro uno sviluppo della società più sostenibile ...Per la prima serata in tv, lunedì 23 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vite in fuga”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Aprile” e “Gaeta”. Nel primo, l’ispettrice Serrava ...