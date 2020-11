Loredana Errore, ‘C’è Vita’ il nuovo album – Tracklist (Di lunedì 23 novembre 2020) Per i suoi 10 anni di carriera Loredana Errore ha deciso di regalare ai fan un nuovo importante progetto discografico, “C’È VITA” (Playaudio di Azzurra Music), disponibile da lunedì 30 novembre in fisico e in digitale. Da oggi è attivo il pre-save dell’album:https://backl.ink/143526105 “C’è vita” è composto da 7 tracce, di cui i tre singoli “100 vite”, “È la vita che conta” e il più recente “Torniamo a casa”, i due inediti “Madrid non va a dormire” e “Ora che nevica”, e un’emozionante cover de “La Cura” di Franco Battiato. L’album contiene inoltre una speciale versione di “Ragazza Occhi Cielo”, brano scritto per lei da Biagio Antonacci all’inizio della sua carriera. Con queste parole l’artista parla del suo nuovo progetto discografico: «Dentro ogni vita c’è una fiaba da scoprire ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 23 novembre 2020) Per i suoi 10 anni di carrieraha deciso di regalare ai fan unimportante progetto discografico, “C’È VITA” (Playaudio di Azzurra Music), disponibile da lunedì 30 novembre in fisico e in digitale. Da oggi è attivo il pre-save dell’:https://backl.ink/143526105 “C’è vita” è composto da 7 tracce, di cui i tre singoli “100 vite”, “È la vita che conta” e il più recente “Torniamo a casa”, i due inediti “Madrid non va a dormire” e “Ora che nevica”, e un’emozionante cover de “La Cura” di Franco Battiato. L’contiene inoltre una speciale versione di “Ragazza Occhi Cielo”, brano scritto per lei da Biagio Antonacci all’inizio della sua carriera. Con queste parole l’artista parla del suoprogetto discografico: «Dentro ogni vita c’è una fiaba da scoprire ...

periodicodaily : Loredana Errore, ‘C’è Vita’ il nuovo album – Tracklist #loredanaerrore - RadioWebItalia : Loredana Errore il nuovo album “C’è vita” @RadioWebItalia - Lopinionista : “C’è vita”, il nuovo album di Loredana Errore: la tracklist - SMSNEWSOFFICIAL : LOREDANA ERRORE: per i suoi 10 anni di carriera, dal 30 novembre in fisico e in digitale il nuovo album “C’È VITA” - ilGazzettinoves : #LoredanaErrore: per i suoi 10 anni di carriera, dal 30 novembre il nuovo album “C’è Vita” -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Errore “C’è vita”, il nuovo album di Loredana Errore: la tracklist L'Opinionista Loredana Errore il nuovo album “C’è vita”

Per i suoi 10 anni di carriera Loredana Errore ha deciso di regalare ai fan un nuovo importante progetto discografico, “C’È VITA” (Playaudio di Azzurra Music), disponibile da lunedì 30 novembre in fis ...

“C’è vita”, il nuovo album di Loredana Errore: la tracklist

Sarà disponibile dal prossimo 30 novembre il nuovo lavoro discografico in occasione dei suoi dieci anni di carriera Per i suoi 10 anni di carriera ...

Per i suoi 10 anni di carriera Loredana Errore ha deciso di regalare ai fan un nuovo importante progetto discografico, “C’È VITA” (Playaudio di Azzurra Music), disponibile da lunedì 30 novembre in fis ...Sarà disponibile dal prossimo 30 novembre il nuovo lavoro discografico in occasione dei suoi dieci anni di carriera Per i suoi 10 anni di carriera ...