L' Oms vuole imporci il vaccino | Non escludo sia obbligatorio

Martina Piumatti Il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi apre al vaccino obbligatorio. "Se serve il 90-95% di copertura, va valutato l'obbligo" Dopo le dichiarazioni passate un po' in sordina di Arcuri e la proposta choc di Faraone, anche Walter Ricciardi sembra aprire a un'ipotetica obbligatorietà del vaccino anti Covid. Anche se il professore di Igiene dell'Università Cattolica e consulente scientifico del ministero della Salute, per ora non si sbilancia troppo, il segnale che qualcosa bolle in pentola c'è eccome. "Per il momento - spiega Ricciardi ad Agorà su Rai 3 - ho consigliato al ministro di prevedere la volontarietà per gli adulti, ma se capissimo che serve il 90-95% di copertura per ottenere l'immunità di gregge, senza la quale ci troveremmo di fronte alla necessità di dover bloccare la ...

Vorremmo evitare una corsa di gente ammassata come si è verificato ... Basteranno queste misure per evitare una nuova lavata di capo dell'Oms? Lo sapremo in occasione della temuta terza ondata.

Il ministro Speranza annuncia: 'Sarà un Natale sobrio'. E il vice ministro Sileri precisa: "A Natale Regioni gialle o rosse in base a dati". Ma il vicedirettore vicario dell'Oms, Ranieri Guerra ha sp ...

Il ministro Speranza annuncia: 'Sarà un Natale sobrio'. E il vice ministro Sileri precisa: "A Natale Regioni gialle o rosse in base a dati". Ma il vicedirettore vicario dell'Oms, Ranieri Guerra ha sp ...