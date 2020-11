Logica golpista Dalla Casa Bianca | voci estreme su Trump | Perché ora anche i repubblicani sono terrorizzati

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) Non molla, Donald, asserragliato allae determinato a non concedere la vittoria a Joe Biden nella sfida elettorale negli Stati Uniti. Non arretrase la Georgia, per esempio, venerdì ha certificato la vittoria di Biden dopo il riconteggio: The Donald ha tempo fino a domani per chiedere un'altra verifica dei voti e con assoluta probabilità lo farà. Il punto sulla situazione negli States lo fa il Corriere della Sera, premettendo che tutti i ricorsi del presidente in carica, fino ad ora,stati respinti dalle corti. Il punto è chenon vuole comunque riconoscere il risultato e, secondo il Corsera, "trasforma questa fase post elettorale in una specie di disastro ferroviario al rallentatore che arreca danni enormi alle istituzioni democratiche Usa". ...