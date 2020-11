Lockdown e violenza sulle donne: il 25 novembre il Live stream “Cambiamo la cultura” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 25 novembre 2020 ricorre la 21ma Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In questo momento storico così complesso, in cui stiamo facendo i conti con la pandemia causata dal Covid-19, anche quello della violenza sulle donne sembra essere un “virus” sempre più in ascesa. Gli studi condotti sui periodi di pandemia ed isolamento forzato hanno evidenziato la crescita esponenziale di questo fenomeno. L’isolamento sociale, la crescita della crisi economica e finanziaria e delle tensioni intra-familiari, nonché la maggiore difficoltà legata all’accesso ai servizi di prevenzione e protezione, aumenta la probabilità di eventi violenti all’interno delle mura domestiche che, già di per sé, si presenta con numeri allarmanti. Durante il Lockdown ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 252020 ricorre la 21ma Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro le. In questo momento storico così complesso, in cui stiamo facendo i conti con la pandemia causata dal Covid-19, anche quello dellasembra essere un “virus” sempre più in ascesa. Gli studi condotti sui periodi di pandemia ed isolamento forzato hanno evidenziato la crescita esponenziale di questo fenomeno. L’isolamento sociale, la crescita della crisi economica e finanziaria e delle tensioni intra-familiari, nonché la maggiore difficoltà legata all’accesso ai servizi di prevenzione e protezione, aumenta la probabilità di eventi violenti all’interno delle mura domestiche che, già di per sé, si presenta con numeri allarmanti. Durante il...

Primonumero : Violenza sulle donne, la casa come una trappola per il lockdown. Il seminario - reteabruzzocom : DONNE VITTIME DI VIOLENZA, NEL CENTRO ABRUZZO CASI RADDOPPIATI DURANTE IL LOCKDOWN - Quot_Molise : '#iononcisto, la violenza non è in lockdown', il tema nel convegno delle Donne Democratiche |… - PerDirittiUmani : Un femminicidio ogni due giorni durante il lockdown di Julia Martìn Arèvalo - 2014Monaco : RT @ofcs_report: A causa della #pandemia dovuta al #COVID19 e al successivo obbligo di stare chiusi nelle proprie abitazioni, il fenomeno h… -