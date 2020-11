Lo sfogo di Galli: 'Ho 69 anni faccio l'operatore sanitario e non ho ricevuto il vaccino antinfluenzale' (Di lunedì 23 novembre 2020) Uno scandalo vero, ha ragione lui. 'Io non sono ancora riuscito ad avere la vaccinazione antinfluenzale. Ho 69 anni, sono un operatore sanitario ma non sono ancora riuscito ad avere il vaccino ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 novembre 2020) Uno scandalo vero, ha ragione lui. 'Io non sono ancora riuscito ad avere la vaccinazione. Ho 69, sono unma non sono ancora riuscito ad avere il...

Paoblog : Vaccini antinfluenzali, lo sfogo di Galli: 'In ospedale non ne ho' - sansiratt62 : Vaccini antinfluenzali, lo sfogo di Galli: 'In ospedale non ne ho' - anis_epis : Massimo Galli: 'Ho 69 anni, sono un operatore sanitario e sto ancora aspettando il vaccino antinfluenzale: uno scan… - aroundlab : ?? Vaccini antinfluenzali, lo sfogo di Galli: 'In ospedale non ne ho' L'nfettivologo del Sacco: 'Uno scandalo'. E su… - qn_giorno : Vaccini antinfluenzali, lo sfogo di Galli: 'In ospedale non ne ho' -