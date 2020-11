Liverpool, Salah guarito: negativo al Covid, può esserci con l’Atalanta (Di lunedì 23 novembre 2020) Un Liverpool sempre più incerottato può incominciare a recuperare un po’ di pezzi: il primo giocatore che torna a disposizione è Mohamed Salah, finalmente negativo al Covid. I test hanno sancito la sua definitiva guarigione, che molto probabilmente sarà confermata anche dai test della UEFA; quest’ultima gli darà l’effettiva possibilità di essere convocato contro l’Atalanta in Champions League mercoledì sera. Salah, che aveva saltato anche gli impegni con l’Egitto, tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo. Per un Momo Salah recuperato, i Reds perdono altre due pedine dopo la sfida contro il Leicester di domenica: si tratta di Shaqiri e Naby Keita, usciti malconci dalla gara di Premier League. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Unsempre più incerottato può incominciare a recuperare un po’ di pezzi: il primo giocatore che torna a disposizione è Mohamed, finalmenteal. I test hanno sancito la sua definitiva guarigione, che molto probabilmente sarà confermata anche dai test della UEFA; quest’ultima gli darà l’effettiva possibilità di essere convocato controin Champions League mercoledì sera., che aveva saltato anche gli impegni con l’Egitto, tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo. Per un Momorecuperato, i Reds perdono altre due pedine dopo la sfida contro il Leicester di domenica: si tratta di Shaqiri e Naby Keita, usciti malconci dalla gara di Premier League. SportFace.

