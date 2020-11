Liverpool, Klopp sorride: “Salah sarà a disposizione contro l’Atalanta” (Di lunedì 23 novembre 2020) Buone notizie in casa Liverpool. A 48 ore di distanza dal match di Champions League contro l'Atalanta, i Reds sembrano aver recuperato pienamente Mohamed Salah. L'attaccante egiziano era risultato positivo al Coronavirus nella scorsa settimana. Lo ha annunciato ai microfoni di Sky il tecnico Jurgen Klopp: "Salah è risultato negativo al Covid, nelle prossime ore avremo i tamponi per la gara di Champions League e credo proprio che mercoledì sarà a disposizione" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 23 novembre 2020) Buone notizie in casa. A 48 ore di distanza dal match di Champions Leaguel'Atalanta, i Reds sembrano aver recuperato pienamente Mohamed Salah. L'attaccante egiziano era risultato positivo al Coronavirus nella scorsa settimana. Lo ha annunciato ai microfoni di Sky il tecnico Jurgen: "Salah è risultato negativo al Covid, nelle prossime ore avremo i tamponi per la gara di Champions League e credo proprio che mercoledì" ITA Sport Press.

