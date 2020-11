Liverpool-Atalanta, Klopp: “Salah negativo al Covid, per il match contro i nerazzurri…” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Liverpool nella serata di mercoledì affronterà in Champions League l'Atalanta.Atalanta, solo una vittoria nelle ultime 5 gare di campionato? La verità del patron PercassiI Reds dopo il 5-0 rifilato ai bergamaschi nella precedente sfida proveranno a bissare quel successo che significherebbe in pratica qualificazione agli ottavi di finale o quasi. Il tecnico degli inglesi, Jurgen Klopp, intervistato da Sky Sports, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla presenza di Mohamed Salah nel match contro gli orobici.caption id="attachment 818555" align="aligncenter" width="1808" Manchester United v Liverpool - Premier League/caption"Salah è risultato negativo al Covid, nelle prossime ore avremo i tamponi per la gara di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilnella serata di mercoledì affronterà in Champions League l', solo una vittoria nelle ultime 5 gare di campionato? La verità del patron PercassiI Reds dopo il 5-0 rifilato ai bergamaschi nella precedente sfida proveranno a bissare quel successo che significherebbe in pratica qualificazione agli ottavi di finale o quasi. Il tecnico degli inglesi, Jurgen, intervistato da Sky Sports, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla presenza di Mohamed Salah nelgli orobici.caption id="attachment 818555" align="aligncenter" width="1808" Manchester United v- Premier League/caption"Salah è risultatoal, nelle prossime ore avremo i tamponi per la gara di ...

