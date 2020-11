SkySport : Liverpool, Salah è negativo al Covid: contro l'Atalanta in Champions ci sarà - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Liverpool Atalanta in chiaro? Dove vedere il match di Champions League: Liverpool Atala… - TotoeCalcio : #Liverpool - #Atalanta MERCOLEDì 25 NOVEMBRE 2020 21:00 01> 1-1 02> 1-0 03> 0-1 04> 2-1 05> 1-2 06> 0-0 07> 2-0 08>… - ItaSportPress : Atalanta, Gasperini: 'Sarebbe impresa incredibile battere il Liverpool. Ci proveremo' - - ansa_lazio : Champions: Inter-Real Madrid, arbitrerà l'inglese Taylor: Del Cerro Grande dirigerà ad Anfield fra Liverpool e Atal… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Atalanta

“Abbiamo già fatto tutto alla fine dello scorso campionato, abbiamo già prolungato”. Come riporta Tuttosport , il ...Altro importante riconoscimento per Gian Piero Gasperini, che è stato inserito tra i cinque candidati per il premio Coach of the year dei Globe Soccer Awards. L'allenatore dell'Atalanta concorrerà c ...