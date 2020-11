Live Non è la D’Urso, Paolo Brosio tradito? La fidanzata smentisce: «Un bacio? Mi viene da ridere» (Di lunedì 23 novembre 2020) In questi giorni la fidanzata 22 enne di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, è stata al centro del gossip. Secondo alcuni rumors la ragazza avrebbe tradito il noto conduttore con un giovane imprenditore milanese. Ieri sera, 22 Novembre 2020, a Live: Non è la D’Urso Paolo Brosio e la sua giovane compagna hanno chiarito tutta questa intrigata storia. Però la padrona di casa, Barbara D’Urso, ha mandato in onda un video “shock”. L’imprenditore, intervistato da Live, ha raccontato una versione totalmente opposta a quella di Maria Laura. Chi dei due sta raccontando la verità? Paolo Brosio come si comporterà nei confronti della sua fidanzata? La storia a quanto pare sta ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 23 novembre 2020) In questi giorni la22 enne di, Maria Laura De Vitis, è stata al centro del gossip. Secondo alcuni rumors la ragazza avrebbeil noto conduttore con un giovane imprenditore milanese. Ieri sera, 22 Novembre 2020, a: Non è lae la sua giovane compagna hanno chiarito tutta questa intrigata storia. Però la padrona di casa, Barbara, ha mandato in onda un video “shock”. L’imprenditore, intervistato da, ha raccontato una versione totalmente opposta a quella di Maria Laura. Chi dei due sta raccontando la verità?come si comporterà nei confronti della sua? La storia a quanto pare sta ...

