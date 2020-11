Live-Non è la D'Urso, mettere sotto torchio Paolo Brosio paga: share, cifre pazzesche. Festa a Mediaset (Di lunedì 23 novembre 2020) Sfida dei talk della domenica sera. Dirette su dirette, tra coronavirus e altre notizia di cronaca delle ultime ore. E Barbara d'Urso vince ancora battendo Fabio Fazio e Massimo Giletti. Stavolta per Barbarella i picchi di share sono pazzeschi: 26% con quasi 3 milioni di spettatori. Una diretta lunghissima che mediamente sfiora il 13% di share mentre Che tempo che fa si ferma al 10,05% e Live – Non è la D'Urso al 12,58%, Giletti con Non è l'Arena invece al 5,7-7,6% di share. Ma dalla d'Urso volano anche i contatti social con oltre 8 milioni di interazioni. Una puntata molto ricca: la prima parte dedicata alla situazione politica con Matteo Salvini che lancia la federazione del centrodestra. Poi lo scoop su Alberto Genovese, l'imprenditore milanese arrestato con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Sfida dei talk della domenica sera. Dirette su dirette, tra coronavirus e altre notizia di cronaca delle ultime ore. E Barbara d'vince ancora battendo Fabio Fazio e Massimo Giletti. Stavolta per Barbarella i picchi disono pazzeschi: 26% con quasi 3 milioni di spettatori. Una diretta lunghissima che mediamente sfiora il 13% dimentre Che tempo che fa si ferma al 10,05% e– Non è la D'al 12,58%, Giletti con Non è l'Arena invece al 5,7-7,6% di. Ma dalla d'volano anche i contatti social con oltre 8 milioni di interazioni. Una puntata molto ricca: la prima parte dedicata alla situazione politica con Matteo Salvini che lancia la federazione del centrodestra. Poi lo scoop su Alberto Genovese, l'imprenditore milanese arrestato con ...

