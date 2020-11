Live Non è la D’Urso: insulti in diretta ad Alberto Genovese, Barbara D'Urso reagisce male (Di lunedì 23 novembre 2020) A Live-Non è la D'Urso il giornalista Carmelo Abbate ha insultato in diretta Alberto Genovese, ma Barbara D'Urso ha reagito male. Barbara D'Urso ha reagito male quando su Alberto Genovese sono piovuti insulti espliciti da parte del giornalista Carmelo Abbate, ospite di Live Non è la D'Urso ieri sera su Canale 5. Alberto Genovese è in carcere con l'accusa di stupro ai danni di una diciottenne, ieri a Live-Non è la d'Urso è stato presentato un servizio che ha riassunto le dichiarazioni dell'imprenditore . "Ogni volta che mi drogo ho allucinazioni e perdo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 novembre 2020) A-Non è la D'il giornalista Carmelo Abbate ha insultato in, maD'ha reagitoD'ha reagitoquando susono piovutiespliciti da parte del giornalista Carmelo Abbate, ospite diNon è la D'ieri sera su Canale 5.è in carcere con l'accusa di stupro ai danni di una diciottenne, ieri a-Non è la d'è stato presentato un servizio che ha riassunto le dichiarazioni dell'imprenditore . "Ogni volta che mi drogo ho allucinazioni e perdo ...

