LIVE – Juventus-Ferencvaros, Pirlo in conferenza stampa (DIRETTA) (Di lunedì 23 novembre 2020) Tutto pronto per la conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Juventus-Ferencvaros, match della quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. C’è grande attesa per ascoltare le parole del tecnico bianconero che si aspetta una prestazione convincente sulla falsariga della vittoria in campionato sul Cagliari. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME E DOVE SEGUIRE LA conferenza stampa AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Tutto pronto per ladi Andreaalla vigilia di, match della quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. C’è grande attesa per ascoltare le parole del tecnico bianconero che si aspetta una prestazione convincente sulla falsariga della vittoria in campionato sul Cagliari. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME E DOVE SEGUIRE LAAGGIORNA LASportFace.

juventusfc : KICK-OFF | Si comincia! ?? Ripartiamo da casa. Tutti insieme. #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ?? - juventusfc : Le parole di @arthurhromelo a @JuventusTV: «Una partita difficile, ma siamo pronti a giocarla. Io? Dopo le nazional… - JuventusTV : ??SIAMO LIVE?? Il pre-gara di #JuveCagliari! Con noi c'è Moreno #Torricelli ???? Qui ?? - michele_cofano : RT @juvandme: ?? BACK TO THE FUTURE - JUV&ME LIVE, NEW ERA Lunedì 23 Novembre ore 22:30 Ospite: @CampiMinati (GRAZIANO CAMPI) Link?? Come… - juvandme : ?? BACK TO THE FUTURE - JUV&ME LIVE, NEW ERA Lunedì 23 Novembre ore 22:30 Ospite: @CampiMinati (GRAZIANO CAMPI) L… -