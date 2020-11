L’Italia paralizzata dalla loro incapacità Le decisioni su Natale | Capodanno | ristoranti e impianti sciistici

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 23 novembre 2020) Sarà unall’insegna della “sobrietà e prudenza”. Questo il nuovo slogan che al ministro Speranza e a tutta la parte del governo rigorista, piace tanto ripetere. Il governo ha deciso che con il nuovo Dpcm del 3 dicembre, in vigore fino all’epifania, “molte riaperture non ci saranno” e tendenzialmente, si legge tra le righe di affaritaliani.it, le “libertà saranno ancora limitate”. Non sarà concesso agli italiani di rimettere in moto il Paese e, per scongiurare una nuova impennata del Virus, é previsto l’inserimento di ulteriori restrizioni.L’unico obiettivo per l’arco temporale della catena delle festività natalizie? “Favorire i consumi”, ma come dicono“nel rispetto dei protocolli”, riferisce il Corriere della Sera, e “limitare le occasioni di socialità allargate”. Ecco quindi che, a meno di ripensamenti in corsa, per bar ...