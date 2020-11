L’Italia agli Oscar 2021, ecco la lista dei 25 film candidati (Di lunedì 23 novembre 2020) Venticinque. Questo il numero dei film italiani che quest’anno sono stati candidati, da registi e produttori, per partecipare alla designazione del Titolo che concorrerà a rappresentare L’Italia come miglior pellicola straniera agli Oscar 2021. La difficile scelta verrà presa il 24 novembre, mentre la famosa notte delle statuette si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021. Quali sono le regole che i film italiani devono seguire per poter essere candidati agli Oscar 2021? Quest’ anno L’Academy Awards, a causa della pandemia in corso, ha stabilito nuove regole che rendono possibile per L’Italia candidarsi agli Oscar ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 23 novembre 2020) Venticinque. Questo il numero deiitaliani che quest’anno sono stati, da registi e produttori, per partecipare alla designazione del Titolo che concorrerà a rappresentarecome miglior pellicola straniera. La difficile scelta verrà presa il 24 novembre, mentre la famosa notte delle statuette si terrà a Los Angeles il 25 aprile. Quali sono le regole che iitaliani devono seguire per poter essere? Quest’ anno L’Academy Awards, a causa della pandemia in corso, ha stabilito nuove regole che rendono possibile percandidarsi...

