L’Istituto storico italiano per il Medioevo è sotto sfratto (Di martedì 24 novembre 2020) È a rischio una delle grandi istituzioni della cultura e della memoria italiane: L’Istituto storico italiano per il Medioevo (Isime), che occupa i locali dell’Oratorio dei Filippini in Piazza dell’Orologio, nel complesso di Palazzo Borromini, ha ricevuto l’ingiunzione di sfratto entro 90 giorni; diverrà esecutivo a febbraio. A inviarlo non è un privato, bensì il comune di Roma, che adduce la necessità di sistemare nelle sue sale l’Archivio storico capitolino, collocato nello stesso complesso, per il quale nel 2006 il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 24 novembre 2020) È a rischio una delle grandi istituzioni della cultura e della memoria italiane:per il(Isime), che occupa i locali dell’Oratorio dei Filippini in Piazza dell’Orologio, nel complesso di Palazzo Borromini, ha ricevuto l’ingiunzione dientro 90 giorni; diverrà esecutivo a febbraio. A inviarlo non è un privato, bensì il comune di Roma, che adduce la necessità di sistemare nelle sue sale l’Archiviocapitolino, collocato nello stesso complesso, per il quale nel 2006 il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

baiasilente : RT @IsimeRoma: L’Istituto storico italiano per il medio evo è sotto sfratto, come comunicato dal Comune di @Roma. Sfuggono le motivazioni d… - madamapezzetta : RT @IsimeRoma: L’Istituto storico italiano per il medio evo è sotto sfratto, come comunicato dal Comune di @Roma. Sfuggono le motivazioni d… - FrancescoRoti : @sgomberoCP no, ma rischia lo sfratto l'istituto storico italiano per il medioevo per una morosità inesistente! ...lo schifo più totale - studistorici : RT @IcsaicStoria: “I luoghi della memoria fascista” cura dell'Istituto Ferruccio Parri che si terrà online il 24 novembre alle ore 18 sulla… - nolnolnol : RT @IsimeRoma: L’Istituto storico italiano per il medio evo è sotto sfratto, come comunicato dal Comune di @Roma. Sfuggono le motivazioni d… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Istituto storico Alessio Boni: «Un registro degli attori per aiutarci a uscire dalla crisi» Corriere della Sera