L’Incredibile Storia di Heidi Parker e Ed Savitt | una Foto Svela il Folgorante Ricordo

Leggi su youreduaction

(Di lunedì 23 novembre 2020) Due ragazzi inglesi,e Ed, dopo molti anni di fidanzamento avevano deciso di coronare il loro sogno d’amore. Avevano così organizzato una cena con i rispettivi genitori per fare in modo che si conoscessero. Quella sera, come spesso accade, erano venuti fuori curiosi aneddoti sulla infanzia dei due ragazzi. Uno in particolare