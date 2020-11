L' Inail diffonde i dati dei contagi mortali da Covid sul lavoro | 332

(Di lunedì 23 novembre 2020) I casipersulsono 332, 13 in più rispetto al monitoraggio precedente al 30 settembre (quattro decessi sono avvenuti a ottobre, i restanti sono riferiti a mesi precedenti ...

RRmpinero : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Inail diffonde

Informazione Fiscale

ROMA - L'Italia deve essere protagonista e partecipare con forza alle Call to action promosse dall'Organizzazione mondiale della Sanità e da Ecco (European Cancer Organization) per cancellare il tumor ...ROMA - La pandemia di Covid-19 ha dimostrato che il sistema sanitario nazionale è ospedalocentrico: gestione dell'emergenza e gestione del paziente cronico convergono negli stessi centri, e non solo p ...