Lille-Milan in tv in chiaro? Canale | orario | diretta tv e streaming

Allo stadio Pierre-Mauroy il Milan fa visita al Lille nella quarta giornata del gruppo H di Europa League 2020/2021. I rossoneri vogliono riscattarsi dopo la bruciante sconfitta dell'andata ed andranno alla ricerca di punti per evitare una fuga dei francesi. Entrambe le squadre arrivano bene a questo impegno: il Milan, infatti, ha superato il Napoli fuori casa per 3-1, mentre il Lille ha travolto tra le mura amiche il Lorient con un sonoro 4-0. La partita sarà visibile alle ore 18.55 di giovedì 26 novembre su Sky Sport Uno e sulla piattaforma di Sky Go, mentre non è prevista una diretta in chiaro.

Ultime Notizie dalla rete : Lille Milan Probabili formazioni Lille-Milan: Europa League 2020/2021 Sportface.it Ibrahimovic infortunato: il rischio è che resti fuori per diverse settimane

Dai primi controlli effettuati si sospetta un problema al flessore della gamba sinistra. E’ escluso che possa giocare nella gara di Europa League contro il Lille di giovedì sera ...

Infortunio Ibrahimovic durante Napoli-Milan: il rischio è che resti fuori per diverse settimane

Dai primi controlli effettuati si sospetta un problema al flessore della gamba sinistra dell’attaccante del Milan. Oggi è escluso che possa giocare nella gara di Europa League contro il Lille di giove ...

Dai primi controlli effettuati si sospetta un problema al flessore della gamba sinistra dell'attaccante del Milan. Oggi è escluso che possa giocare nella gara di Europa League contro il Lille di giovedì sera.