Lilla-Milan | programma | orari | tv | probabili formazioni Europa League 2020-2021

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 novembre 2020) L’di calcioè giunta alla sua giornata numero 4, che tra le tantissime sfide inpropone quella tra ildi Zlatan Ibrahimovic ed il Lille, che ha inflitto ai rossoneri il primo ko post-lockdown proprio nella sfida d’andata, con la squadra allenata da Stefano Pioli che invece proverà a blindare il passaggio del turno. Il match si svolgerà dunque questo giovedì, 26 novembre, a partire dalle ore 18.55, e sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport 252, ma anche in streaming su Sky Go, Now Tv, mentre non ci sarà la diretta in chiaro su Tv8. Ildella partita e come vederla in tv e streaming:Giovedì 26 ...