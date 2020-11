L' hotel chiuso paga tutti | Dipendenti? Una famiglia

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 23 novembre 2020) Serenella Bettin Ai 50 lavoratori del Londra Palace di Venezia bustae tredicesima. "Noi in perdita, ma è un segno di normalità" Ci sono realtà belle che dovrebbero essere prese come esempio da questo governo disordinato caotico confuso scoordinato. E sono le realtà che si rimboccano le maniche, nel marasma cercano di lavorare, stanno al passo con i tempi e soprattutto sono umane. Accade a Venezia. Qui, in riva degli Schiavoni, all'Londra Palace il personale in cassa integrazione per i mesi di novembre e dicembre percepirà lo stipendio normale. E pure la tredicesima. La differenza tra la cassa integrazione e il salario abituale la mette la proprietà. Di tasca propria. La Bacamul Spa, la società madre di Milano. Perché i soldi della cassa integrazione arrivano in ritardo. Perché zero aiuti dallo Stato. Perché il turismo è al ...