L’ex grillino Paragone: “Il Movimento 5 Stelle è una truffa politica” (Di lunedì 23 novembre 2020) Paragone al veleno contro il Movimento 5 Stelle: “truffa politica”. L’attacco a Morra: “Le parole contro la Santelli sono semplicemente offensive”. Gianluigi Paragone, deputato ex grillino e oggi a capo di ‘Italexit’, continua giorno dopo giorno il suo attacco spietato al Movimento 5 Stelle. In un’intervista al quotidiano ‘Libero’, Paragone ha riservato parole durissime verso L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 23 novembre 2020)al veleno contro il: “. L’attacco a Morra: “Le parole contro la Santelli sono semplicemente offensive”. Gianluigi, deputato exe oggi a capo di ‘Italexit’, continua giorno dopo giorno il suo attacco spietato al. In un’intervista al quotidiano ‘Libero’,ha riservato parole durissime verso L'articolo NewNotizie.it.

peppiniellopz : RT @ilgiornale: L'ex ministro Barbara Lezzi scende in campo in difesa di Nicola Morra, dopo le scandalose frasi su Jole Santelli: 'Non sei… - Sntgvn : RT @ilgiornale: L'ex ministro Barbara Lezzi scende in campo in difesa di Nicola Morra, dopo le scandalose frasi su Jole Santelli: 'Non sei… - giovannilegena : RT @ilgiornale: L'ex ministro Barbara Lezzi scende in campo in difesa di Nicola Morra, dopo le scandalose frasi su Jole Santelli: 'Non sei… - Ma_r_coo : RT @ilgiornale: L'ex ministro Barbara Lezzi scende in campo in difesa di Nicola Morra, dopo le scandalose frasi su Jole Santelli: 'Non sei… - luposeduto167 : RT @ilgiornale: L'ex ministro Barbara Lezzi scende in campo in difesa di Nicola Morra, dopo le scandalose frasi su Jole Santelli: 'Non sei… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex grillino Di Maio e il virus: «Serve un segnale: tagliamo gli stipendi ai parlamentari» Corriere della Sera