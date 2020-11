Legge di Bilancio 2021, le proposte della Cisl: carta 500 euro ai supplenti, rimozione blocco quinquennale (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è svolta il 23 novembre 2020 presso le Commissioni Riunite Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato l'audizione delle confederazioni sindacali sul disegno di Legge di Bilancio per il 2021. Ecco le proposte della Cisl Scuola raccolte in un documento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è svolta il 23 novembre 2020 presso le Commissioni RiuniteCamera dei Deputati e del Senato l'audizione delle confederazioni sindacali sul disegno didiper il. Ecco leScuola raccolte in un documento. L'articolo .

borghi_claudio : Sempre meglio. Un contenuto tecnico come questo sul recovery fund in legge di bilancio fa 120mila visualizzazioni.… - borghi_claudio : *IMPORTANTE DIRETTA* Spiegazione del fondo rotativo per il recovery fund in legge di bilancio. PROVA CHE I PRESTI… - marattin : In Legge di bilancio ci sono assegno unico per le famiglie riduzione tasse sul lavoro per giovani, donne e Sud. Nel… - orizzontescuola : Legge di Bilancio 2021, le proposte della Cisl: carta 500 euro ai supplenti, rimozione blocco quinquennale - Mikepub1 : RT @borghi_claudio: Vi ricordo che sono in corso (webtv camera) le audizioni per la legge di bilancio. Adesso stanno parlando i sindacati -