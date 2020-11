Leeds United, il capitano entra in campo con l’iPad collegato ad un giovane malato di cancro (Di lunedì 23 novembre 2020) In occasione della sfida di Premier League contro l’Arsenal, il Leeds United si è reso protagonista di un gesto davvero splendido. Nel momento dell’ingresso in campo, il capitano Liam Cooper ha infatti preceduto tutti tenendo in mano un iPad dove era in collegamento Elliot Metcalf, un bambino di 13 anni affetto da tumore. Il giovane, al fianco di sua sorella, ha quindi potuto vivere un’esperienza indimenticabile, ricevendo il saluto di tutti i giocatori del club, interagendo con loro fino agli istanti precedenti al calcio d’inizio e addirittura apparendo sul maxi schermo dello stadio. Un momento fantastico per il ragazzo ed un gesto che ha immediatamente fatto il giro del web, ricevendo molti commenti di apprezzamento. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) In occasione della sfida di Premier League contro l’Arsenal, ilsi è reso protagonista di un gesto davvero splendido. Nel momento dell’ingresso in, ilLiam Cooper ha infatti preceduto tutti tenendo in mano un iPad dove era in collegamento Elliot Metcalf, un bambino di 13 anni affetto da tumore. Il, al fianco di sua sorella, ha quindi potuto vivere un’esperienza indimenticabile, ricevendo il saluto di tutti i giocatori del club, interagendo con loro fino agli istanti precedenti al calcio d’inizio e addirittura apparendo sul maxi schermo dello stadio. Un momento fantastico per il ragazzo ed un gesto che ha immediatamente fatto il giro del web, ricevendo molti commenti di apprezzamento. SportFace.

