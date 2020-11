League of Legends dà il benvenuto a Rell, la Vergine di Ferro (Di lunedì 23 novembre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Riot Games introduce il nuovo eroe in arrivo su League of Legends, Rell, chiamata anche Vergine di Ferro. Quando il team di sviluppo ha iniziato a lavorare a Rell, avevano due idee di partenza: un tank e un campione di supporto con un'anima oscura. Non è esattamente abbastanza per creare un personaggio, quindi il passo successivo è stato prevedibilmente di rivolgersi agli artisti. "Ci piaceva davvero moltissimo l'idea di creare un supporto che ricoprisse il ruolo di tank. È passato molto tempo dall'ultima volta che ne avevamo creato uno, dai tempi di Braum effettivamente", ha spiegato il bozzettista senior Justin "Riot Earp" Albers. "Ma, a differenza di Braum, in questo caso volevamo che il campione avesse un passato e una personalità più cupi. Ho ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 23 novembre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Riot Games introduce il nuovo eroe in arrivo suof, chiamata anchedi. Quando il team di sviluppo ha iniziato a lavorare a, avevano due idee di partenza: un tank e un campione di supporto con un'anima oscura. Non è esattamente abbastanza per creare un personaggio, quindi il passo successivo è stato prevedibilmente di rivolgersi agli artisti. "Ci piaceva davvero moltissimo l'idea di creare un supporto che ricoprisse il ruolo di tank. È passato molto tempo dall'ultima volta che ne avevamo creato uno, dai tempi di Braum effettivamente", ha spiegato il bozzettista senior Justin "Riot Earp" Albers. "Ma, a differenza di Braum, in questo caso volevamo che il campione avesse un passato e una personalità più cupi. Ho ...

Riot Games ha svelato questo pomeriggio i dettagli su Rell, il nuovo personaggio di League of Legends. Detta anche la Vergine di ferro, ha una serie di abilità collegate alla manipolazione del metallo ...

PowerOfEvil si unisce a TSM

Il team SoloMid ha annunciato che il nuovo membro a unirsi al roster di League of Legends. Tristan "PowerOfEvil" Schrage assumerà le funzioni di centrocampista, in sostituzione del veterano TSM Søren ...

