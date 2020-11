Le Regioni chiedono al Governo di riaprire gli impianti sciistici. Ma Boccia è cauto: “Valuteremo nel prossimo Dpcm se ci sono le condizioni” (Di lunedì 23 novembre 2020) “La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte di sciatori amatoriali. E’ un documento che inviamo al Governo come contributo propositivo per non compromettere la stagione sciistica e per non creare un danno irreversibile all’economia della montagna dei nostri territori”. E’ quanto ha annunciato il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti. “L’auspicio – ha aggiunto il governatore della Liguria al termine del vertice Governo-Regioni – è che, come accaduto in precedenza, il Governo voglia condividere con le Regioni i necessari approfondimenti sul piano della collaborazione istituzionale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) “La Conferenza dellee delle Province autonome ha approvato le linee guida per l’utilizzo deglidi risalita nelle stazioni e nei comprensorida parte di sciatori amatoriali. E’ un documento che inviamo alcome contributo propositivo per non compromettere la stagione sciistica e per non creare un danno irreversibile all’economia della montagna dei nostri territori”. E’ quanto ha annunciato il vicepresidente della Conferenza delle, Giovanni Toti. “L’auspicio – ha aggiunto il governatore della Liguria al termine del vertice– è che, come accaduto in precedenza, ilvoglia condividere con lei necessari approfondimenti sul piano della collaborazione istituzionale ...

MPenikas : LN Le Regioni chiedono al Governo di riaprire gli impianti sciistici. Ma Boccia è cauto: “Valuteremo nel prossimo D… - VincenzoAuriemm : @sole24ore Non rompano i cojoni, altrimenti hanno diritto a riaprire palestre e piscine. Vogliono riaprire: tutti i… - paolocristallo : RT @paolocristallo: Anche i dati di oggi confermano l'appiattimento della curva dei contagi #COVID19 in Italia. Ora la sfida tra le regioni… - nestquotidiano : Le regioni del Nord chiedono la riapertura degli impianti sciistici per Natale #RiaperturaImpiantiSciistici… - ringetto65 : RT @paolocristallo: Anche i dati di oggi confermano l'appiattimento della curva dei contagi #COVID19 in Italia. Ora la sfida tra le regioni… -