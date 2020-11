Le Regioni avvertono il governo | ‘Stop allo sci è danno irreversibile all’economia della montagna’

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 23 novembre 2020) Pressing dellesulper l’apertura degli impianti sciistici. I Presidenti chiedono collaborazione al. Lo scontro tra lee ilsi sposta sull’apertura degli impianti sciistici in queste ultime settimane del 2020. Nel corsoConferenza stampa dellesono state approvate le linee guida per la riapertura degli impianti. Al fianco dei Presidenti delleci sono ovviamente anche i rappresentanti di commercianti e albergatori, consapevoli del fatto che rischiano di perdere uno dei periodi più fruttuosi di tutto l’anno, almeno per quanto riguarda gli introiti. Ilascolta con attenzione l’appello die associazioni ma tentenna di fronte alla ...